Tweede datacenter van Google in Nederland in gebruik

Het tweede datacenter van Google in Nederland is in gebruik genomen. In het datacenter in het Noord-Hollandse Middenmeer gaan 125 mensen aan de slag. Het eerste serverpark van Google werd vier jaar geleden in Eemshaven in Groningen geopend. Hoewel de datacenters banen opleveren, is er ook kritiek.

Google heeft in totaal 2,5 miljard euro in datacenters in Nederland geĆÆnvesteerd. Daarmee draagt het bedrijf naar eigen zeggen bij aan de lokale werkgelegenheid en economie. Uit onderzoek door adviesbureau Copenhagen Economics blijkt dat de data-investeringen een bijdrage van 3,6 miljard euro opleverden voor de Nederlandse economie tussen 2014 en 2019. In diezelfde periode zorgde de komst van de datacentra voor gemiddeld 3400 banen per jaar.

Naast de A7 bij Middenmeer staat behalve het centrum van Google nog een ander enorm datacenter van Microsoft, en er is nog een tweede center van Microsoft in aanbouw. Niet iedereen in de gemeente Hollands Kroon is blij met de centra. De voornaamste kritiek luidt dat de datacenters niets bijdragen aan de energietransitie, doordat alle groene energie die in de omgeving wordt opgewekt, ‘opgeslurpt’ wordt door de serverparken. Ook verpesten ze volgens lokale tegenstanders het landschap.

Google zegt dat de datacenters steeds efficiĆ«nter worden wat betreft energieverbruik. “Vergeleken met vijf jaar geleden haalt Google hierdoor nu ongeveer zeven keer zoveel rekenkracht uit dezelfde hoeveelheid energie”, zegt manager van Google in Nederland, Martijn Bertisen. De datacenters zijn volgens het bedrijf hard nodig nu consumenten en bedrijven steeds meer onlinediensten gebruiken.

Het bestaande serverpark in de Eemshaven in Groningen wordt verder uitgebreid, bovenop de uitbreiding die Google eerder al aangekondigde. Als het werk klaar is, waarschijnlijk begin volgend jaar, zullen er 350 mensen werken in het datacenter in Eemshaven.

Google gebruikt datacenters over de hele wereld om zijn diensten draaiende te houden, van Gmail tot YouTube en van Google Drive tot Maps.