‘Coronacrisis grootste zorg Nederlanders, klimaat komt op drie’

Nederlanders maken zich het meeste zorgen over de coronapandemie en de gevolgen van de crisis voor de economie. Dat blijkt uit de jaarlijkse klimaatenquête van de Europese Investeringsbank EIB. Vorig jaar was klimaatverandering nog het grootste probleem. Dit issue staat nu op drie. Aan de enquête deden meer dan 30.000 respondenten mee verdeeld over dertig landen.

Voor 77 procent van de ondervraagden in Nederland is de pandemie hun grootste zorg. Dit is meer dan het Europese gemiddelde van 72 procent. Het klimaat staat met een score 41 procent op drie, nog net achter de financiële crisis die 42 procent van de Nederlanders bezighoudt. Vooral jongeren maken zich meer zorgen om de klimaatverandering.

Verder blijkt uit de EIB-enquête dat Nederlanders zeggen dat ze zich bewust zijn van de dreiging van klimaatveranderingen. Slechts 56 procent van de ondervraagden geeft echter aan de gevolgen ervan te merken in het dagelijkse leven. In heel Europa is dit driekwart van de ondervraagden.

Evengoed moet met het economisch herstel ook de klimaatcrisis volgens een kleine meerderheid van de Nederlanders worden aangepakt. Dit kan onder meer door overheidsmaatregelen die zorgen voor gedragsverandering en door het stimuleren van een koolstofarme en klimaatbestendige groei. 48 procent vindt dat de overheid alle mogelijke middelen moet inzetten om de economie te stimuleren.

De onderzoekers stellen dat dit jaar overheden niet terugschrokken voor strenge maatregelen in reactie op de Covid-19-crisis, met bijvoorbeeld een mondkapjesplicht, lockdowns en reisbeperkingen. Van de ondervraagde Nederlanders geeft 59 procent aan dat zij net zulke strenge maatregelen zouden willen om klimaatverandering aan te pakken. Dit is in Europa gemiddeld 70 procent.

Verder blijkt dat door de pandemie burgers wereldwijd anders naar de problemen van hun land gaan kijken. Net als in Europa zien ook bijna driekwart van de Amerikanen de coronacrisis als grootste uitdaging voor hun land. Chinezen noemen klimaatverandering nog steeds de grootste uitdaging waar hun land voor staat. Het herstel van de crisis moet volgens driekwart van de Chinese respondenten hand in hand gaan met duurzaamheid. In de VS is dat de wens van 49 procent van de ondervraagden terwijl 57 procent van de Europeanen aangeeft voor een economisch herstel met oog voor de klimaatcrisis te zijn.