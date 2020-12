Frankrijk: financiële injectie AF-KLM samen met Nederland regelen

Een nieuwe financiële injectie voor luchtvaartconcern Air France-KLM zal Frankrijk samen met Nederland regelen. Dat heeft de Franse onderminister van Transport Jean-Baptiste Djebbari gezegd tegen radiostation BFM. De details daarvan zullen op korte termijn worden uitgewerkt. “Daar komen we samen met Nederland uit.”

Hij reageert daarmee op eerdere berichten dat Frankrijk zijn belang in Air France-KLM zou willen verdubbelen om zo makkelijker beslissingen te kunnen nemen. Frankrijk en Nederland hebben nu nog elk ongeveer 14 procent van de aandelen in de luchtvaartcombinatie in handen.

Djebbari liet ook weten dat Air France-KLM in de toekomst een meer geïntegreerd bedrijf moet worden. Frankrijk is het wat dat betreft eens met topman Ben Smith van de luchtvaartcombinatie. Nu hebben Air France en KLM elk nog een verregaande autonome positie.

Air France en KLM kregen van Frankrijk en Nederland al ruim 10 miljard aan staatssteun in de vorm van leningen en garantstellingen om de coronacrisis door te komen. Desondanks lijdt het luchtvaartconcern veel verlies en dus is er binnen enkele maanden meer geld nodig. Frankrijk heeft herhaaldelijk laten weten Air France hoe dan ook niet failliet te laten gaan.