Kabinet kondigt uitbreiding economisch steunpakket aan

Het kabinet maakt woensdag een uitbreiding van het economisch steunpakket bekend. De ministers die erover gaan, zullen ook aankondigen dat de voorgenomen versobering per 1 januari toch nog even niet doorgaat. Omdat er nog geen versoepeling van de coronaregels in het verschiet ligt, tast het kabinet vermoedelijk opnieuw diep in de buidel voor getroffen ondernemers.

Naar verwachting presenteert het kabinet een uitgewerkte versie van het coalitieplan om bedrijven te helpen die de hardste klap krijgen. Het gaat dan voornamelijk om kroegen, restaurants, cafĂ©’s, culturele organisaties en bedrijven die in de evenementensector werken. Ondernemers die 70 procent van hun omzet verliezen, kunnen een groot deel (85 procent) van hun vaste lasten (zoals huur en de energierekening) vergoed krijgen, stellen de partijen voor.

Of het plan precies zo wordt gepresenteerd, moet nog blijken. Mogelijk wordt er nog wat geschoven met de percentages. Maar het kabinet wil wel wat extra’s doen voor voornamelijk die sectoren die vrijwel volledig dicht zijn en dat voorlopig blijven. Ook tijdens de persconferentie op dinsdag kon het kabinet nog geen datum noemen waarop deze branches mogelijk weer open kunnen.