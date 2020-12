Kabinet: nog eens 3,7 miljard euro coronasteun voor ondernemers

Het kabinet trekt 3,7 miljard euro extra uit voor de uitbreiding van de economische steunpakketten. Bedrijven met een groot omzetverlies kunnen tot 70 procent van de vaste lasten vergoed krijgen en de geplande afbouw van de steunmaatregelen vanaf 1 januari is officieel van tafel.

Het extra geld komt boven de 33,7 miljard euro die de steunpakketten tot dusver hebben gekost. De aanvullende steun moet met name bedrijven in de horeca, de reisbranche en de evenementensector helpen te overleven. Dat is volgens het kabinet nodig omdat versoepeling van de coronamaatregelen er voorlopig niet inzit.

De reisbranche krijgt hulp bij het terugbetalen van klanten die afgelopen jaar hun vakantie niet door zagen gaan. Bedrijven gaven daar vaak een voucher voor, maar na een jaar moet alsnog geld worden teruggegeven. Zij kunnen daar binnenkort geld voor lenen van de overheid dankzij een speciale kredietfaciliteit.

Mensen die ondanks de bestaande regelingen “tussen wal en schip dreigen te vallen” kunnen straks bij gemeenten terecht voor hulp om hun huur of hypotheek te blijven betalen. Het gaat dan om bijvoorbeeld zelfstandigen die veel minder opdrachten krijgen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Daar is 130 miljoen euro voor opzij gezet.

Het kabinet verlengt ook de periode waarin ondernemers uitstel van belasting of verlenging van het uitstel kunnen aanvragen, tot 1 april 2021. Minister Wopke Hoekstra (Financiƫn) verwacht dat daardoor nog eens 2,5 miljard euro aan belastingen later zal worden betaald.