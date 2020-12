Impact coronacrisis op CO2-uitstoot blijft duidelijk zichtbaar

De impact van de coronacrisis op de CO2-uitstoot blijft duidelijk zichtbaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) viel de uitstoot door economische activiteiten in het derde kwartaal 4,5 procent lager uit dan een jaar eerder. In dezelfde periode kromp de Nederlandse economie met 2,5 procent. In het eerste en tweede kwartaal van dit jaar was ook al sprake van minder emissies.

De CO2-uitstoot van de transportsector lag in de meetperiode ruim 40 procent lager dan een jaar terug. Vooral de luchtvaart was, omdat veel vluchten werden geschrapt, veel minder vervuilend. De uitstoot in deze sector was ruim twee derde minder dan een jaar eerder. Het aandeel van de transportsector in de totale uitstoot was ruim 9 procent.

In het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid was de uitstoot ruim 4 procent lager. Binnen de industrie is sprake van een wisselend beeld. De aardolie-industrie en de basismetaalindustrie kenden een lagere uitstoot. In de chemische industrie en de overige industrie was juist sprake van meer uitstoot.

Verder was te merken dat Nederlanders veelal vanuit huis werkten, waardoor de uitstoot van autogebruik afnam. Daartegenover werd meer aardgas verstookt. De elektriciteitsbedrijven hebben door een hogere elektriciteitsproductie bijna 9 procent meer uitgestoten.

Ook merkt het CBS op dat het derde kwartaal van 2020 qua weer was zachter dan dat van 2019. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot 5,7 procent lager dan een jaar eerder.

Ook in het eerste en tweede kwartaal het jaar was al sprake van een lagere uitstoot van CO2.