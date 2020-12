Zoekmachine optimalisatie in coronatijd belangrijker dan ooit

Veel mkb-ondernemers verkeren in zwaar weer door de coronamaatregelen. De verwachting is dat zodra de steunmaatregelen van de overheid stoppen, duizenden ondernemers in de problemen komen. De nieuwe WHAO moet per 1 januari voor wat financiële ruimte zorgen, maar hoe zorg je als ondernemer er verder voor dat je in het nieuwe jaar overeind blijft staan? Zoekmachine optimalisatie is essentieel, want het consumenten zoekgedrag is sinds de coronacrisis aanzienlijk veranderd.

Volgens voorspellingen van het Economisch Bureau ING zal het in 2021 echt hard gaan met de faillissementen. De prognose is dat 1,5 procent tot 2,5 procent van alle bedrijven failliet gaat. Dit komt neer op 6.500 tot 10.000 bedrijven die door betalingsproblemen het niet redden. Een uitweg voor ondernemers is de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHAO) die op 1 januari in werking gaat.

Weten wat de SEO trends zijn

Hiermee worden alle schulden die een bedrijf heeft gesaneerd en afgekocht. De WHOA ziet toe op ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast dreigen om te vallen, maar beschikken over levensvatbare bedrijfsactiviteiten. Doel is het reorganiserend vermogen van deze ondernemingen te versterken. Dat veel ondernemers het moeilijk hebben of gaan krijgen, dat is duidelijk. Daarom is het extra belangrijk om in deze coronatijd, waarin ons leven en ons werk zich steeds meer online afspeelt, goed zichtbaar te zijn. Dit betekent dat ondernemers goed vindbaar moeten zijn voor Google en op de hoogte moeten zijn van de SEO trends. Dit is de tijd dat het inschakelen van een SEO bureau veel geld kan opleveren, juist omdat er zoveel aan verandering onderhevig is.

Allereerst is de betrouwbaarheid van websites noodzakelijk, dit door de toename in fake news. Daarom is het volgens experts belangrijk om structured data aan bedrijfswebsites toe te voegen. Hierdoor worden correcte data eenvoudig beschikbaar gemaakt, wat goed is voor Google en consumenten. Alles draait om vertrouwen. Actuele content blijft belangrijk, maar technische SEO en het bouwen aan online autoriteit worden steeds belangrijker.

SEO nog belangrijker

SEO is door corona nog belangrijker geworden. Dit betekent dat een website mobielvriendelijk, snel en gebruiksvriendelijk moet zijn. Laadtijd en gebruiksgemak wegen steeds zwaarder mee in Google’s algoritme. Verder heeft er een grote verschuiving naar online plaatsgevonden. Consumenten bestellen steeds meer via het internet. De concurrentie wordt steeds groter en daarom is het belangrijk om op meerdere kanalen in te zetten. Het kan zijn dat de klikken op Google Ads duurder worden. Budgetten voor betaald adverteren zullen dus niet omlaag gaan, want dit heeft direct invloed op het resultaat.

Door corona is het zoekgedrag van consumenten veranderd. De zoekvolumes variëren sterk, afhankelijk van branche en sector. Als ondernemer is het belangrijk om te weten welke zoektermen consumenten intypen in Google, en welke juist niet. Wat zijn de zoekintenties? Ondernemers die nu op de nieuwe trends inzetten, hebben in het nieuwe jaar wellicht een blijvende voorsprong ten opzichte van andere bedrijven.