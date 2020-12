Boeren verdienen steeds vaker bij, bijvoorbeeld met windmolens

Boeren doen steeds vaker meer dan alleen gewassen verbouwen of veehouden. Ze doen bijvoorbeeld aan landschapsbeheer of verkopen hun eigen producten aan huis, zoals kaas van de boer. De laatste jaren zijn met name veel agrarische bedrijven duurzame energie gaan produceren. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ongeveer vier op de tien agrarische bedrijven hebben dit jaar inkomsten uit iets anders dan boeren. Dat komt neer op 22.000 bedrijven, 60 procent meer dan vier jaar geleden.

Sinds 2016 houden ruim drie keer meer boerenbedrijven zich bezig met de productie van duurzame energie, bijvoorbeeld met windmolens op hun land. Natuur- en landschapsbeheer is de populairste activiteit naast het boeren. Het komt ook regelmatig voor dat agrarische bedrijven hun producten zelf verkopen, bijvoorbeeld in een eigen winkel of aan lokale horeca. “Dat zijn echte ondernemers die hun producten niet alleen maken, maar ook vermarkten”, zegt een woordvoerder van het CBS hierover.

Uit de cijfers blijkt ook dat dit soort activiteiten voor steeds meer boeren niet slechts een bijverdienste zijn. Een vijfde van de agrarische bedrijven die iets doen naast gewassen verbouwen en veehouden, haalt hier meer dan de helft van de omzet uit. Zowel kleine als grote boerenbedrijven houden zich met zulke activiteiten bezig.