Duo strijdt om voorzitterschap vakbond FNV

Tuur Elzinga en Kitty Jong gaan de strijd aan om het voorzitterschap van vakbond FNV. Begin volgend jaar is het aan de bijna 1 miljoen leden van de bond om te kiezen wie de opvolger wordt van Han Busker. Op 10 maart wordt de uitslag bekend. De nieuwe voorzitter wordt voor een periode van vier jaar benoemd.

De 56-jarige Kitty Jong werkte voordat zij bij de FNV kwam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast was zij gemeenteraadslid in Weesp. Sinds 2017 maakt Jong deel uit van het FNV-bestuur. Daarin houdt zij zich bezig met zorg, arbeidsomstandigheden, energiebeleid en duurzaamheid, diversiteit, sociale zekerheid en medezeggenschap.

Haar tegenkandidaat Tuur Elzinga (51) zat 9 jaar lang in de Eerste Kamer voor de SP en werkte als beleidsadviseur bij Mondiaal FNV. In 2012 had hij een grote rol in de omvorming van de FNV. Dat leidde uiteindelijk tot de fusie van de grootste afzonderlijke FNV-bonden. In zijn huidige functie in het bestuur van de FNV is Elzinga vooral bekend als onderhandelaar rondom het Pensioenakkoord. Daarnaast heeft hij ook Internationale Zaken en belastingen in zijn portefeuille.

Volgens het Ledenparlement waren er meer kandidaten, maar zij voldeden niet aan het gewenste profiel. Namen noemde FNV niet.