KLM mag tijdelijk geen passagiers vervoeren naar Hongkong

Luchtvaartmaatschappij KLM mag tijdelijk geen passagiers naar Hongkong vervoeren. Het bedrijf bevestigde berichtgeving daarover in de Hongkongse krant South China Morning Post. Volgens die krant wordt KLM gestraft onder zeer strenge coronaregels in de stadstaat en duurt de schorsing tot en met 17 december. KLM zegt zelf nog in gesprek te zijn met Hongkongse autoriteiten over de duur van de schorsing.

Zolang KLM geen passagiers naar Hongkong mag vervoeren vliegt de luchtvaartmaatschappij alleen vracht daarheen. Op de terugweg uit Azië neemt KLM zowel passagiers als vracht mee.

Volgens de South China Morning Post scherpte Hongkong onlangs zijn regels voor luchtvaartmaatschappijen aan om geïmporteerde coronagevallen tegen te gaan. Als op een vlucht één persoon zit die positief test en een andere persoon die zich niet aan alle regels in Hongkong houdt, zoals bewijs tonen voor een 14-daags verblijf in een hotel, kan dat voor de vervoerder al een schorsing betekenen.