Lagere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Nog altijd is het wachten op overeenstemming in Washington over een nieuw steunpakket om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Verder verwerken beleggers het nieuws dat een onafhankelijk expertpanel aan toezichthouder FDA adviseert om snel goedkeuring te geven aan het coronavaccin van Pfizer en BioNTech.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 29.877 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 3651 punten en techgraadmeter Nasdaq speelde 0,8 procent kwijt tot 12.331 punten. De Democraten en Republikeinen in het Congres discussiƫren nog altijd over de vorm en omvang van het stimuleringspakket. Mogelijk dat de gesprekken tot de kerstdagen duren.

Pfizer verloor in de openingsminuten 1,8 procent aan beurswaarde en ook BioNTech zakte 1,4 procent. Volgens de experts is het vaccin van de twee veilig genoeg om te worden toegediend. Naar verwachting zal de FDA het vaccin nu snel goedkeuren. Mogelijk kan na het weekend begonnen worden met vaccineren.

Walt Disney won bijna 8 procent aan beurswaarde. Het entertainment- en mediaconcern maakte bekend nieuwe films van Star Wars en Indiana Jones te maken. Ook wil het bedrijf veel meer series op streamingdienst Disney+ uitbrengen die zijn gebaseerd op zijn Marvel- en Star Wars-filmreeksen.

Creditcardmaatschappij Mastercard (min 1,4 procent) stond bij de dalers. Het Britse hooggerechtshof heeft groen licht gegeven voor een zogeheten class action-rechtszaak die het bedrijf 18,5 miljard dollar kan gaan kosten. Mastercard wordt ervan beschuldigd tientallen miljoenen Britten jarenlang te hoge kosten te hebben laten betalen.