‘Tekort aan containerschepen in de vaart onhoudbaar’

Het tekort aan containerschepen in de vaart en als gevolg daarvan ook aan containers in Europa is onhoudbaar geworden, vindt ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex. Door het tekort ontstaan onveilige situaties en in havengebieden is veel opstopping van transport. Evofenedex roept de grote internationale rederijen op om per direct meer schepen in de vaart te brengen.

De containerschepen zitten overvol, waardoor de kans op het verlies van een lading groter is geworden, aldus de ondernemersvereniging. Een schip verloor onlangs 200 containers ten noorden van Schiermonnikoog op de Noordzee, een ander zou zelfs meer dan 1800 containers zijn kwijtgeraakt op de route tussen Azië en de VS.

Ook in de havens zijn er problemen. Evofenedex wijst op de ladingen die worden geweigerd door een tekort aan transportcapaciteit. Daarnaast stijgen de tarieven tot recordhoogte en toeslagen stapelen zich op. “Er zijn veel problemen, terwijl rederijen in de containerlijnvaart recordwinsten boeken”, zegt de vereniging.

Het ontbreekt de rederijen in de containerlijnvaart aan argumenten om nog langer schepen uit de vaart te houden, aldus evofenedex. De vereniging verwacht actie om de nijpende situatie op te lossen.

Ook de European Shippers’ Council (ESC) heeft het probleem van het ontbreken van transportcapaciteit in de containerlijnvaart en de gevolgen daarvan aangekaart bij de Europese Commissie.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Rederijen (KVNR) laat weten dat de grote internationale containerlijnvaart verantwoordelijk is voor de problemen die evofenedex aankaart. Er zijn geen Nederlandse rederijen in de internationale containerlijnvaart.