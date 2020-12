‘Britse regering plant reddingspakket voor industrie’

De ministers van het Britse kabinet plannen een reddingspakket van “miljarden” voor de industrieën die het zwaarst worden getroffen door een no-deal brexit, meldt The Sunday Telegraph.

De voorstellen bevatten onder meer steunpakketten voor schapenboeren, vissers, autofabrikanten en leveranciers van chemicaliën die na 1 januari te maken krijgen met verstoring van de handel of tarieven van de Europese Unie, aldus de Britse krant. Het zou gaan om een pakket ter waarde van 8 tot 10 miljard pond (8,74 tot bijna 11 miljard euro).

Britse ministers hebben supermarkten gewaarschuwd voedselvoorraden aan te leggen omdat een no-deal brexit steeds dichterbij komt. Ze vrezen tekorten nu de gesprekken met de EU vastlopen, schrijft The Sunday Times. Premier Boris Johnson is klaar de planning over te nemen als Groot-Brittannië ervoor kiest geen akkoord te sluiten en zal een exit-operatiecommissie voorzitten, meldde de krant.

Ministers hebben leveranciers van medicijnen, medische hulpmiddelen en vaccins verteld een voorraad voor zes weken aan te leggen op veilige locaties in het Verenigd Koninkrijk.

In Brussel zijn nog steeds gesprekken gaande over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, maar ze “blijven erg moeilijk”, aldus bronnen dicht bij de Britse onderhandelingskringen zaterdagavond. De tijd dringt vanwege een zelfopgelegde deadline zondag, wanneer van de twee partijen wordt verwacht dat ze beslissen of ze doorgaan met de besprekingen of een no-deal brexit accepteren. Een resultaat dat ooit slechts als een onwaarschijnlijke mogelijkheid werd beschouwd.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU eind januari verlaten, maar zit tot het einde van het jaar in een overgangsperiode. Als er tegen die tijd geen overeenkomst is gesloten die de toekomstige betrekkingen regelt, zullen importtarieven worden ingevoerd en omslachtige douanecontroles de handel aan beide kanten vertragen.