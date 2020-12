Europese politici blijven hopen op deal met Londen

Europese politici hebben voorzichtig positief gereageerd op het nieuws dat Brussel en Londen hun handelsoverleg voortzetten. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei op een persconferentie blij te zijn met “iedere mogelijkheid om tot een deal te komen”.

Ook de Ierse minister van Buitenlandse Zaken hoopt nog op een overeenkomst. “Het is tijd om het hoofd koel te houden en de onderhandelaars de gelegenheid te geven om vooruitgang te boeken, zelfs in dit late stadium”, zei Simon Coveney. “Het is duidelijk erg moeilijk om een deal te sluiten, maar het is wel mogelijk.”

De Britse oppositie volgt het handelsoverleg in Brussel eveneens op de voet. “We hebben absoluut een deal nodig”, schreef Labourprominent Ed Miliband op Twitter. Hij zei dat premier Boris Johnson “moet opkomen voor het landsbelang” door een handelsdeal met de EU te regelen.