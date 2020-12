Johnson ziet ‘no deal’ nog altijd als meest waarschijnlijk

De Britse premier Boris Johnson denkt nog altijd dat er een grote kans is dat er geen handelsakkoord komt met de Europese Unie. Dat zei hij na overleg met zijn kabinet. Desondanks stemde de Britse ministersploeg in met het doorpraten over een mogelijke deal. “Het Verenigd Koninkrijk zal zeker niet weglopen van de gesprekken.”

Johnson liet zondag weten dat de verschillen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op enkele belangrijke onderwerpen nog altijd aanzienlijk zijn. Zijn land moet zich daarom “met veel zelfvertrouwen voorbereiden op een no deal.”

Het Verenigd Koninkrijk wil zich volgens Johnson wel in blijven zetten voor een deal, maar er zijn nog aanzienlijke verschillen. Daarbij legt de Britse premier de bal bij Europa. “Er is een deal te maken als onze partners dat willen. Wij kunnen geen compromis sluiten op onze rode lijnen.”

Verder liet Johnson weten er veel aan te hebben willen doen om een deal te bereiken, maar zijn voorstel om direct met Europese regeringsleiders te praten werd genegeerd. De 27 landen van de Europese Unie houden vast aan de structuur waarbij de onderhandelingen via Michel Barnier en de Europese Commissie verlopen. Zo willen ze voorkomen dat ze uit elkaar worden gespeeld.