Overleg premier Johnson en Von der Leyen ‘rond lunchtijd’

De Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie spreken elkaar naar verwachting aan het begin van de middag. Het gesprek zou volgens de woordvoerder van Von der Leyen vanaf 12.00 uur kunnen plaatsvinden.

“Telefoongesprek met premier Boris Johnson rond het middaguur over de onderhandelingen (Brusselse tijd)”, twittert de woordvoerder, met een “update van de agenda”.

Zondag wordt gezien als een cruciale dag voor het overleg over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Die onderhandelingen verlopen moeizaam en er moet worden besloten of het zinvol is om verder te praten.