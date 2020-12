‘Sluit niet alle winkels vanwege corona’

Nederland moet Duitsland niet volgen in het sluiten van alle niet-essentiële winkels. Die oproep doet branchevereniging INretail. De belangenvereniging voor de winkelsector pleit voor intelligentere maatregelen om de drukte in de winkelstraten te beperken. “Consumenten willen kerstinkopen doen en het onlinekanaal is al overbelast”, stelt INretail.

De branchevereniging benadrukt dat het maar op enkele plekken fout gaat qua drukte. Landelijk gezien zijn de winkelstraten vrijwel overal juist rustiger dan normaal. “Sluiting van alle non-food winkels in ons land is niet de oplossing van het probleem.”

INretail neemt met de oproep een voorschot op een ingelast kabinetsberaad maandag vanwege het nog altijd stijgende aantal coronabesmettingen. Duitsland besloot zondag al vanaf komende week alle niet-essentiële winkels te sluiten om diezelfde reden. Maar volgens INretail kan beter worden gewerkt aan spreiding van de bezoekersaantallen.

Daarnaast is een totale winkelsluiting funest voor de economie. “Ook leveranciers kunnen dan niets meer doen. Er werken 800.000 mensen in de detailhandel waarvan het merendeel thuis zouden komen te zitten. Er is een intelligentere aanpak nodig dan een totale lockdown.”