Albert Heijn niet meer in gesprek met protesterende boeren

Supermarktketen Albert Heijn wil niet meer in gesprek met protesterende boeren, omdat zij zich niet aan de gemaakte afspraken houden. Dat meldt de supermarkt. Boze boeren voeren de afgelopen dagen actie bij distributiecentra van diverse supermarkten, waaronder Albert Heijn en Jumbo.

Eerder liet Albert Heijn nog weten wel in gesprek te willen met de actievoerende boeren. Dat gesprek had voor de kerst moeten plaatsvinden, maar daar ziet de supermarktketen nu vanaf, omdat de boeren de acties niet beƫindigen terwijl ze dat wel hadden toegezegd. Albert Heijn denkt overigens dat de boeren die voor de poort staan geen boeren zijn met wie de supermarkt samenwerkt.

“Wij richten ons op de constructieve samenwerking met de vaste groep Nederlandse boeren en telers met wie wij veelal decennialang samenwerken. De acties die de protesterende boeren houden belemmeren de bevoorrading van de winkels en de bezorging van online bestelde boodschappen, schaden de belangen van consumenten en brengen de voedselvoorziening in gevaar. Dat is onacceptabel, zeker in deze tijd”, schrijft de supermarkt in een verklaring op de website.

Sinds maandagochtend vroeg blokkeren boeren met zeker honderd trekkers de in- en uitgangen van het distributiecentrum van Jumbo in Breda. Dat zegt een van de boeren die deelneemt aan de actie tegen Omroep Brabant. De boeren willen een keurmerk voor landbouwproducten en voeren actie tegen de stikstofwetgeving.