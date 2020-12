Britten blijven hopen op een brexitdeal, maar nog veel hiaten

Het Verenigd Koninkrijk blijft hopen dat er een handelsovereenkomst met de Europese Unie wordt gesloten. Maar tegelijkertijd wordt gewaarschuwd dat er nog vele heikele kwesties zijn waar nog geen oplossing voor is gevonden. Dat zegt een woordvoerder van premier Boris Johnson.

“We blijven hopen op een akkoord”, aldus Downing Street 10. “Maar geen deal is zeker ook een van de mogelijke uitkomsten, al blijven we inzetten op een akkoord.” Zondag noemde Johnson het stranden van de onderhandelingen nog het meest waarschijnlijke resultaat.

Met name op het gebied van visserij en eerlijke concurrentie zijn er nog grote verschillen. De Britse onderhandelaars willen voor het eerst wel “meedenken” over ruimte voor de EU om tegenmaatregelen te nemen als Londen bijvoorbeeld de regels voor Britse bedrijven versoepelt, zegt een EU-bron. Tot dusver was dat taboe. Maar wanneer zulke tegenmaatregelen geoorloofd zouden zijn, en hoe er dan zouden kunnen uitzien, is nog onderwerp van discussie.

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse evenknie David Frost hebben zondag opdracht gekregen verder te praten. Er is geen deadline genoemd, maar de tijd dringt. Op 31 december loopt de overgangsperiode waarin ze nog EU-regels volgen af.