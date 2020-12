‘Koopwoningen volgend jaar goedkoper door coronacrisis’

De huizenprijzen zullen volgend jaar voor het eerst in vijf jaar dalen. In 2021 zal de woningprijs gemiddeld 0,5 procent lager zijn dan in 2020, verwachten economen van ING. Een andere reden waardoor een koopwoning betaalbaarder wordt, is dat het besteedbaar inkomen iets stijgt.

Als gevolg van de coronacrisis koelt de woningmarkt af. “Eerst zal het aantal woningverkopen dalen, omdat mensen hun verhuiswens uitstellen door oplopende werkloosheid en een lager vertrouwen”, legt ING-econoom Mirjam Bani uit. Daarna volgt een lichte prijsdaling. Wanneer de coronamaatregelen eerder stoppen en de economie en vertrouwen in de woningmarkt daardoor sneller herstellen, kan de daling minder groot zijn, waarschuwt het bureau.

De gemiddelde koopstarter zal volgend jaar verder een minder groot deel van zijn inkomen kwijt zijn aan hypotheeklasten dan nu. Deze lasten bedragen in het laatste kwartaal van 2021 ongeveer 23 procent van het besteedbaar inkomen, tegenover 24 procent in het laatste kwartaal van 2020. Naast de dalende woningprijzen is de betere betaalbaarheid ook te danken aan de loon- en inkomstenbelastingen die volgend jaar dalen. Daardoor hebben mensen een hoger besteedbaar inkomen.

De vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt onder de 35 jaar en de verhoging naar 8 procent voor woningbeleggers hebben volgend jaar effect op de woningprijzen. Starters zullen meer bieden door de financiële meevaller, wat de prijzen opdrijft. Maar de verhoging voor beleggers heeft juist een drukkend effect.

De ontwikkelingen van de rentes zullen de betaalbaarheid van koopwoningen in 2021 beperkt beïnvloeden. ING verwacht dat de lange rente (de 10-jaars kapitaalmarktrente) volgend jaar licht toeneemt. Een rentestijging vertaalt zich mogelijk in iets hogere hypotheeklasten.