‘Lockdown zorgt voor toename sociale spanningen’

Vakbond De Unie waarschuwt voor een overbelasting van grote delen van de hele samenleving. Dat de overheid extra maatregelen zal aankondigen is volgens de vakbond te begrijpen. Vooral omdat de lockdown is bedoeld om de zorg te ontlasten. Maar de bond waarschuwt tegelijkertijd dat de sociale spanningen toenemen, mede door de oplopende werkloosheid.

Het kabinet is voornemens een harde lockdown af te kondigen tot en met 19 januari, waarbij alle niet-essentiƫle winkels en scholen dicht moeten, meldden NOS en RTL Nieuws eerder. Maandagavond om 19.00 uur licht premier Mark Rutte in een persconferentie de verdere maatregelen om het oplopende aantal besmettingen in te dammen toe.

De Unie wil eerst de persconferentie afwachten voordat het verder commentaar geeft, maar ziet wel dat “de boel al langer onder spanning staat”, aldus een woordvoerder.

CNV laat weten dat de mogelijke nieuwe lockdown “een klap voor Nederland, voor de economie en voor de werkenden” is. Wel is het volgens CNV noodzakelijk en moet “alles op alles” gezet worden om de “hausse aan coronabesmettingen te stoppen”. CNV roept heel Nederland op zich aan de regels te houden. “Doordat we dat steeds te weinig hebben gedaan, is deze harde maatregel nodig”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. CNV gaat er verder vanuit dat het kabinet de economie blijft ondersteunen, ook na deze nieuwe lockdown.

FNV wil voorafgaand aan de persconferentie maandagavond nog niet reageren.