Medewerkers Vopak krijgen 5 procent meer loon

Medewerkers van tankopslagbedrijf Vopak krijgen in drie jaar tijd 5 procent meer loon en kunnen eerder stoppen met werken. Dat is de uitkomst van de maandenlange cao-onderhandelingen die vakbonden FNV en CNV voerden met de directie van het bedrijf.

De driejarige cao geldt voor 740 medewerkers. In de cao is een loonsverhoging afgesproken van 2 procent in 2021, 1,5 procent in 2022 en 1,5 procent in 2023. Daarnaast wordt de bovengrens van een aantal loonschalen verhoogd met 50 euro in 2021 en 30 euro in 2022. Per 1 januari 2021 wordt de deelnemersbijdrage voor pensioen met 1 procent verlaagd naar 3 procent.

Naast de loonafspraken kunnen de werknemers van Vopak vier of vijf jaar eerder met pensioen gaan, en komt er volgend jaar een verlofspaarregeling die het mogelijk maakt om tot honderd weken verlof te sparen. “Na intensieve onderhandelingen hebben we, dankzij de betrokkenheid van onze leden, een mooi resultaat bereikt”, zegt Asmae Hajjari, bestuurder bij FNV Havens.

In totaal werken er bij Vopak ongeveer 1200 mensen. Het Rotterdamse bedrijf profiteerde de afgelopen tijd van het grote aanbod op de oliemarkt, waardoor er veel vraag is naar opslagruimte. Vopak slaat naast olie ook onder meer gassen en chemicaliƫn op en ook de vraag naar het bewaren van die stoffen bleef in het derde kwartaal sterk.