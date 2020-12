Rabobank introduceert als eerste grootbank 06-betalen

Klanten van Rabobank kunnen vanaf maandag met de Rabo App geld overboeken naar een 06-nummer. Daarvoor is het niet nodig dat een IBAN-rekeningnummer van de ontvanger bekend is. Rabobank is daarmee naar eigen zeggen de eerste grootbank in Nederland die deze nieuwe manier van betalen aanbiedt.

De Europese Centrale Bank (ECB) pleitte jaren terug al voor het versimpelen van het betalingssysteem door de IBAN aan een zogeheten alias te koppelen. Naast een telefoonnummer kan dat bijvoorbeeld ook een e-mailadres zijn.

Geld overmaken naar een 06-nummer is volgens de bank net zo veilig als naar een rekeningnummer. Voordat een overboeking wordt gedaan, wordt eerst gecontroleerd of het 06-nummer bij het IBAN-nummer en naam van de ontvanger hoort. Klanten die geld willen ontvangen op hun 06-nummer, moeten zich eerst eenmalig registreren in de Rabo App.

Voorlopig kunnen alleen Rabobank-klanten gebruik maken van 06-betalen. “We hopen dat andere banken deze dienst ook snel gaan aanbieden aan hun klanten, zodat je ook geld kunt overmaken naar bekenden die geen rekening bij de Rabobank hebben”, aldus de bank.