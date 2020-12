1500 bedrijven melden zich op één dag voor NOW-regeling

Op de eerste dag dat de NOW-regeling voor bedrijven weer is opengesteld zijn al ongeveer 1500 nieuwe aanvragen ingediend bij uitkeringsinstantie UWV. Oorspronkelijk was de aanvraagperiode voor de derde coronsteunregeling zondag gesloten. Vanwege de lockdown ging het loket dinsdag opnieuw open en dat blijft het tot 27 december.

Werkgevers kunnen een NOW-aanvraag indienen als ze in een periode van drie maanden een omzetverlies van minimaal 20 procent hebben. In dat geval kunnen ze een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen tot 80 procent. Dat percentage krijgen ze als alle omzet wegvalt. Is het omzetverlies lager dan is de tegemoetkoming ook evenredig lager.

Bedrijven die ook een aanvraag indienden voor de NOW2-regeling moeten met hun aanvraag voor NOW3 de aansluitende periode van drie maanden nemen. Werkgevers die de vorige NOW-regeling hebben overgeslagen kunnen kiezen of ze het omzetverlies over de maanden oktober tot en met december, november tot en met januari of december tot en met februari willen laten berekenen.

Tijdens de oorspronkelijke aanvraagperiode van de NOW3-regeling kwamen bij het UWV ongeveer 58.000 aanvragen binnen. Daarvan zijn al 36.000 aanvragen behandeld en er is inmiddels ongeveer 559 miljoen euro overgemaakt.

Voor de eerste periode van de NOW-regeling aan het begin van de coronacrisis kende het UWV bijna 140.000 aanvragen toe. In de tweede periode, toen de coronamaatregelen werden versoepeld en bedrijven de tegemoetkoming minder hard nodig hadden, waren dat ongeveer 63.000 toekenningen.