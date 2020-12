Boskalis uitblinker op Damrak na grote opdracht

Het aandeel Boskalis was dinsdag een uitblinker op het Damrak dankzij een grote opdracht voor de baggeraar in de Filipijnen. De Europese beurzen gingen overwegend licht vooruit. In Amsterdam verwerkten beleggers het besluit van de Nederlandse overheid om een nieuwe lockdown in te voeren van vijf weken. Verder ging de aandacht uit naar de brexitonderhandelingen en de ontwikkelingen rond een nieuw coronasteunpakket in de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 616,20 punten. De MidKap klom 1 procent tot 894,42 punten dankzij de koerssprong van Boskalis. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen 0,5 procent. Londen daalde een fractie.

Boskalis (plus 19 procent) was de grote winnaar bij de middelgrote bedrijven. De baggeraar en maritiem dienstverlener heeft een landontwikkelingsproject voor de nieuwe internationale luchthaven van Manilla binnengesleept. Het project heeft een waarde van 1,5 miljard euro en is de grootste opdracht ooit voor Boskalis. KBC Securities verhoogde zijn advies voor het bedrijf.

Fitnessketen Basic-Fit klom 1,5 procent. Het aandeel zakte een dag eerder nog ruim 5 procent voorafgaand aan het besluit van de Nederlandse overheid om de sportscholen tot 19 januari dicht te houden om de verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen. Het kabinet raadt ook wintersportvakanties in het voorjaar af. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM hield het verlies beperkt tot 0,9 procent. Optiekketen GrandVision stond onderaan in de MidKap met een min van 1,6 procent.

In de AEX ging ArcelorMittal aan kop met een winst van 3,6 procent. Analisten van de Franse bank Société Générale schroefden hun aanbeveling voor de staalmaker op naar kopen. Techinvesteerder Prosus volgde met een plus van 2 procent. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een min van 0,9 procent.

In Frankfurt werd Ceconomy 20 procent meer waard. Het Duitse moederconcern van elektronicaketens MediaMarkt en Saturn profiteerde afgelopen boekjaar volop van de online verkoop in coronatijd. De internetverkopen gingen met 44 procent omhoog. Hennes & Mauritz (H&M) daalde 0,1 procent in Stockholm. De Zweedse kledingketen zag de verkopen in het vierde kwartaal met 10 procent dalen.

De euro was 1,2139 dollar waard, tegenover 1,2143 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 46,70 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 49,93 dollar per vat.