‘Brexit zonder handelsdeal beïnvloedt investeringen Airbus in VK’

Als het Verenigd Koninkrijk zich van de Europese Unie afsplitst zonder handelsovereenkomst, kan dat een gevaar vormen voor de investeringsplannen van Airbus in het land. Dat zei topman Guillaume Faury van de vliegtuigfabrikant dinsdag op een conferentie in Montreal.

Of er in Groot-Brittannië wordt geïnvesteerd, hangt volgens de Fransman af van hoe makkelijk het na de brexit is om zaken te doen met het land. Vooralsnog heeft de vliegtuigbouwer geen plannen om zijn Britse fabrieken, die vleugels maken voor alle passagiersvliegtuigen, te sluiten of te reorganiseren. Ook zei Faury dat het bedrijf een manier zal vinden om goed om te gaan met een no-dealscenario. “Het zou veel beter zijn om een brexit met een deal te hebben. Maar als er geen deal komt, zullen we daarmee moeten leven”, aldus de topman.

De voormalige topman van Airbus Tom Enders leverde begin vorig jaar nog felle kritiek op de brexit. Volgens Enders kon Airbus besluiten te vertrekken uit het land als er een no-dealbrexit komt. Faury neemt een meer afgewogen houding aan sinds hij het van Enders overnam in april 2019. Airbus heeft in het Verenigd Koninkrijk zo’n 12.500 mensen in dienst.

De Britse premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, spraken zondag uitgebreid over een handelsovereenkomst. Dat zorgde ervoor dat de onderhandelingen om tot een akkoord te komen werden verlengd. De Britten stapten op 1 februari officieel uit de EU. Sindsdien is er een overgangsperiode waarin ze nog wel de EU-regels volgen, maar die periode eindigt op 31 december.