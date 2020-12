Happy Horizon wint prestigieuze ‘Grote Prijs’ en 5 andere Dutch Search Awards

Bureaugroep Happy Horizon sleepte tijdens de uitreiking van de vijfde editie van de Dutch Search Awards op 10 december zes prijzen in de wacht, waaronder de prestigieuze ‘Grote Prijs’. De vijfde editie van deze online marketing awardshow werd dit jaar voor het eerst digitaal gehouden vanwege de coronamaatregelen.

Gewaardeerd door 73 onafhankelijke juryleden

Met marktleider in fietsonderdelen SHIMANO, won Happy Idiots 3 prijzen: de ‘Grote Prijs’, ‘Beste PPC lokale campagne’ en ‘Beste gebruik van personalisatie’. Daarnaast werd hun case in samenwerking met leadgeneratiespecialist Finance Prospects bekroond als ‘Beste PPC B2B campagne’. Ook werd het werk voor groente- en fruitimporteur Nature’s Pride gewaardeerd als ‘Beste social advertising campagne’. Tenslotte bemachtigde Happy Idiots een tweede plek en derde plek in samenwerking met online retailers De Herenschoenenwinkel (‘Beste SEO B2C campagne’) en Bos Men Shop (‘Beste PPC B2C campagne’). LEQUAL, ook onderdeel van Happy Horizon, blonk uit in de categorie ‘Beste SEO B2B campagne’ en wist goud te pakken met een case voor Groenopladen.

Over Dutch Search Awards

Dutch Search Awards is een initiatief opgericht om excellentie in de Nederlandse searchindustrie in de spotlights te zetten. In totaal werden er 25 awards uitgedeeld aan de beste campagnes of tools in de Nederlandse searchindustrie. Deze prestigieuze vakprijzen werden dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt, digitaal te volgen vanuit DeFabrique in Utrecht. Door agencies, merken, professionals en leveranciers ingestuurde cases werden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury.

Over Happy Horizon

Happy Horizon is een groep van gespecialiseerde bureaus op het gebied van online marketing, data en strategie, content en creatie en web- en app-development. In totaal telt de groep ruim 250 specialisten, verdeeld over vestigingen in Amsterdam, Apeldoorn, Berlijn, Eindhoven en Nistelrode.