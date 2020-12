HEMA-winkels blijven open voor essentiële producten

HEMA houdt zijn winkels open voor eten en drinken en andere essentiële producten. Niet-essentiële producten zijn afgelopen nacht uit de winkels gehaald of worden afgeschermd. Die producten, zoals kleding en woonspullen, worden alleen online verkocht.

Maandagavond kondigde premier Mark Rutte strengere maatregelen aan, waaronder de sluiting van alle niet-essentiële winkels. De beslissing om het grootste deel van de 540 HEMA-winkels open te houden, is samen met branchevereniging INretail en het kabinet genomen, zegt een HEMA-woordvoerder. Kleinere HEMA-winkels zonder foodassortiment blijven wel dicht.

De winkelketen hoopt supermarkten en drogisterijen te ontlasten door open te blijven. “Onze winkels zijn verspreid over het land, en bij iedereen is er op 5 minuutjes fietsen wel een HEMA in de buurt”, aldus de woordvoerder. Naast eten en drinken vallen bijvoorbeeld verzorgingsproducten en babyspullen onder essentiële producten. “Als je als ouder net een kind hebt gekregen, heb je babyspullen echt direct nodig.”

HEMA roept consumenten op om niet voor de lol naar de winkels te komen, maar alleen voor de essentiële producten.