Kabinet komt met ‘voorraadvergoeding’ voor bepaalde winkeliers

Winkels die dicht moeten, voornamelijk van winkeliers die geen eerste levensbehoeften verkopen, krijgen een speciale voorraadvergoeding bovenop de bestaande steunmaatregelen. Dat maakte premier Mark Rutte dinsdag bekend in debat met de Tweede Kamer. Later deze week zal het kabinet hierover meer vertellen.

“Zij worden onevenredig hard geraakt”, zegt Rutte over deze niet-essentiële winkels. Zij moeten de deuren tot zeker 19 januari sluiten. Deze winkeliers hebben “spullen ingekocht en die kunnen ze niet meer verkopen, ook omdat het vaak mode- en seizoensgebonden is”, aldus Rutte. Daardoor daalt de waarde van deze voorraad ook snel.

Verscheidene partijen hebben aangedrongen op een uitbreiding van de steunpakketten. Ook ondernemersorganisatie MKB Nederland stelde voor desnoods een aparte vergoeding te regelen voor de hardst getroffen bedrijven.

De voorraadvergoeding zal in vorm lijken op de ‘koelkastvergoeding’, zoals de tegemoetkoming werd genoemd die in oktober is aangekondigd voor kroegen, cafés en restaurants. Die moesten half oktober hun deuren al sluiten.

Er wordt nog gewerkt aan de regeling. Hoeveel het precies zal kosten, moet nog blijken.