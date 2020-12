Steeds meer om- en bijscholing verwacht in 2021

Door de coronacrisis en de ingevoerde coronamaatregelen zijn veel werkende Nederlanders een cursus, opleiding of training gestart. Juist een onzekere tijd als deze, waarin banen op de tocht staan, kan ook kansen en mogelijkheden bieden. Het percentage Nederlanders dat zich wil laten om- of bijscholen neemt toe. Na een crisis als deze kan het niet anders dan dat we in 2021 weer licht aan het einde van de tunnel gaan zien.

NL Leert door

Dat veel Nederlanders bezig zijn met de vraag: wat kan ik nog meer voor werk doen?, of hoe kan ik mijn werk behouden, blijkt wel uit de response op NL Leert Door  een onderdeel van het coronasteunpakket van het kabinet. Werken en werkzoekenden hebben zich onlangs massaal aangemeld voor gratis loopbaanadvies. Bijna alle beschikbare 55.000 trajecten zijn al vergeven, aldus het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor 2021 is opnieuw 30 miljoen euro beschikbaar voor gratis scholing. Het ministerie van SZW heeft nog geen derde ronde gepland voor gratis loopbaanadviezen.

Nooit uitgeleerd

Nederlanders zijn op zich wel bereid om zich te laten omscholen, maar niet iedereen weet altijd even goed welke training of opleiding ook daadwerkelijk kansen biedt op nieuw werk. Uiteraard is het ook mogelijk om een training of cursus te volgen waardoor je meer kan doen binnen je huidige werk. Het is belangrijk dat je up-to-date blijft binnen je vakgebied, met name door de snel veranderende tijd waarin we leven. Daarbij zijn we nooit uitgeleerd. Bij Global Training kan je cursussen op het gebied van software development, business intelligence, (online) marketing en CSM volgen op HBO en WO denkniveau.

Nieuwe banen

Ook al weet niemand precies wat ons staat te wachten in het nieuwe jaar, toch zijn er veel Nederlandse werkgevers die verwachten in 2021 nieuwe medewerkers te werven. In welke industrie├źn kunnen we nieuwe banen verwachten? Dit zal vooral gaan om de maakindustrie, zorg, online verkoop (e-commerce), fast moving consumer goods, private banking en interne controle. Een crisis zorgt voor verschuivingen en er zijn ook organisaties die profiteren van een crisis, zoals binnen de logistiek. Verder geldt ook voor het nieuwe jaar dat je bij blijft op het gebied van digitale kennis, in welk beroep je ook zit. Het is belangrijk dat je meegaat met je tijd. Daarnaast zijn bedrijven op zoek naar technisch onderlegde medewerkers ter versterking van hun teams om te helpen met de meest recente software en applicaties.

Medecursisten ontmoeten

Ook in 2021 zal er dus weer veel geleerd worden en als het even meezit, zoveel mogelijk offline. Professionals komen graag samen, dus er zal veel vraag zijn naar in-company trainingen. We vinden het nog steeds het allerleukst om medecursisten te ontmoeten. Dit is vaak een belangrijke reden voor mensen om een cursus te volgen. Er gaat niets boven een fysieke ontmoeting.