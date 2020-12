Werkgevers boos om schoolsluiting om thuiswerken te stimuleren

Werkende ouders ertoe bewegen meer thuis te werken door scholen en kinderdagverblijven te sluiten, is tegen het zere been van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. “We hadden het graag anders gezien, want dit is slecht voor de kinderen, voor de ouders en voor de economie”, aldus een woordvoerder.

Zorgminister Hugo de Jonge vertelde bij de NOS dat het kabinet mede besloot scholen te sluiten om ouders meer thuis te laten werken. De ondernemersorganisaties vinden dat erg ver gaan. Gezinnen waarin beide ouders werken, worden volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nu min of meer gedwongen een dagdeel vrij te nemen voor de zorg voor kinderen.

“Wij roepen werkgevers al een tijdje op om personeel thuis te laten werken. Om het via deze indirecte manier te doen geniet niet onze voorkeur. Er zijn ook andere, minder ingrijpende maatregelen mogelijk dan dat je kinderen thuislaat met leerachterstanden.”

VNO-NCW en MKB-Nederland pleitten er eerder voor om scholieren massaal te testen om scholen open te kunnen houden. De organisaties hopen nu dat de testcapaciteit gericht wordt ingezet om toekomstige lockdowns te voorkomen. “We blijven met het kabinet in gesprek. Laten we de tijd tot 19 januari gebruiken om er echt voor te zorgen dat we weer open kunnen, en niet pas als het mooi weer is.”