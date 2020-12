Blokker onderzoekt bezorgdienst met eigen werknemers

Winkelketen Blokker onderzoekt de mogelijkheden om een eigen bezorgdienst op te zetten. Medewerkers van het bedrijf zouden daarbij kunnen worden ingezet als koeriers.

Nu de meeste fysieke winkels gedwongen dicht zijn om de opleving van het aantal coronabesmettingen tegen te gaan, zullen de online aankopen bij winkelketens alleen maar toenemen. Om eventuele vertragingen door overbelasting bij pakketbezorgers als PostNL of DHL tegen te gaan, verkent Blokker een eigen Blokker Express.

Het idee staat nog in de kinderschoenen dus veel is nog onduidelijk, erkent een woordvoerster van Blokker-moederconcern Mirage Retail. “Maar we hebben ruim 400 winkels en in principe zijn we in staat om onze mensen in vaste dienst hiervoor te vragen.”

Teams overleggen nu nog druk over de vorm en haalbaarheid van een bezorgdienst waarbij eigen medewerkers Blokker-artikelen afleveren bij klanten. Nog onduidelijk is hoeveel extra klanten de online winkel van de keten weten te vinden. “De vraag is: hoeveel mensen gaan over tot het online bestellen van die mixer die ze normaal in de winkel zouden kopen?”, schetst de zegsvrouw de situatie. Ook over het aansturen van een bezorgdienst achter de schermen wordt nog nagedacht, net zoals het wel of niet rekenen van extra bezorgkosten.

Hoe druk het ook wordt in de webshop, Blokker erkent dat online verkopen waarschijnlijk nooit de hele omzetderving als gevolg van de winkelsluitingen zullen goedmaken. “Het is nooit helemaal hetzelfde. Je kunt die impulsaankopen hierdoor niet vervangen.”

Nu veel winkeliers noodgedwongen hun fysieke vestigingen moeten sluiten, wordt het ook bij de minder gangbare koeriersdiensten drukker. Het Amsterdamse fietskoerierbedrijf Peddler gaf al te kennen meer vraag dan ooit te hebben naar zijn diensten. De onderneming heeft al bij winkeliers gepeild of hun werknemers niet tijdelijk als fietskoerier aan de slag kunnen.