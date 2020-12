Koningin Máxima neemt deel aan webinar ‘Staat van MKB 2020’

Koningin Máxima neemt woensdagmiddag online deel aan de webinar ‘Staat van het MKB 2020’. De jaarlijkse analyse van het midden- en kleinbedrijf door het Nederlands Comité voor Ondernemerschap geeft meer inzicht in de economische situatie van Nederland. De ‘Staat van het MKB’ wordt voor de vijfde keer uitgebracht.

Door de impact van de coronacrisis hebben veel mkb’ers het lastig. Om ondernemers door de crisis te helpen moet worden geïnvesteerd in innovatie en groei. In augustus stelde het Comité dat daarvoor 6 tot 9 miljard euro nodig is. De werkgroep merkte destijds op dat de overheidsmaatregelen tot dan toe alleen gericht waren op de eerste fase van de crisis. Door gericht in sectoren te investeren zou 20 miljard tot 30 miljard euro aan toegevoegde waarde kunnen worden behaald tegen 2025.

Voorzitter Harold Goddijn van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap overhandigt woensdag het jaarbericht virtueel aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Goddijn geeft een korte toelichting op de belangrijkste adviezen. Ook zijn er inhoudelijke bijdragen van SER-voorzitter Mariëtte Hamer, voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof en Ronald Kleverlaan, voorzitter van de stichting MKB Financiering. Koningin Máxima is lid van het Comité.