Bank of England laat beleid onveranderd

De Bank of England (BoE) brengt geen wijzigingen aan in zijn beleid in afwachting van de uitkomst van de brexitonderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De rente blijft onveranderd op het historisch lage niveau van 0,1 procent en het obligatie-opkoopprogramma blijft 895 miljard pond, omgerekend circa 995 miljard euro.

Het besluit om niet te tornen aan het beleid werd unaniem genomen door de beleidsmakers van de BoE. In november verhoogde de centrale bank nog zijn opkoopprogramma voor staatsleningen en bedrijfsobligaties met 150 miljard pond, om zo de Britse economie aan te wakkeren tijdens de coronacrisis en na het einde van de overgangsperiode na de brexit.

Londen en Brussel zijn nog steeds in gesprek over een handelsdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU voor de periode na 1 januari.