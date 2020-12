Betaalplatform iDEAL ondergaat ingrijpende vernieuwing

De online betaalmethode iDEAL, waarmee consumenten kunnen betalen via hun eigen bank, wordt ingrijpend vernieuwd. Currence, merkeigenaar van de betaaldienst meldt dat het fors gaat investeren om de onderliggende techniek te moderniseren en nieuwe functies toe te voegen aan de dienst die dit jaar 15 jaar bestaat.

De investering in iDEAL heeft tot doel om de technische infrastructuur te vervangen en een basis te leggen voor nieuwe functionaliteit en diensten. ABN AMRO, ING en Rabobank, de aandeelhouders van Currence, hebben daarmee ingestemd.

Het bedrijf verwacht dit jaar bijna 900 miljoen iDEAL-transacties. Dat is ongeveer 30 procent meer dan de 667 miljoen betalingen in 2019. Door de coronacrisis zijn consumenten meer online gaan winkelen, wat leidde tot een sterkere groei van het aantal transacties dan verwacht. Ook de snelle toename van mobiele betaalverzoeken tussen consumenten via iDEAL dragen bij aan de groei.

Betaaldienstverleners en acceptanten kunnen in de toekomst makkelijker op de betaaldienst aansluiten. Aanvullende functies met een toegevoegde waarde kunnen sneller worden ontwikkeld. Die diensten zullen niet alleen door Currence worden ontwikkeld maar ook door aangesloten betaaldienstverleners.

Directeur Piet Mallekoote van Currence gaat volgend jaar met pensioen. Hij wordt vanaf februari 2021 opgevolgd door Daniel van Delft die nu nog Country Manager van Visa in Nederland is.