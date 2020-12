Consumentenbond krijgt duizenden klachten over Nintendo Switch

Duizenden mensen in Nederland hebben bij de Consumentenbond geklaagd over Nintendo Switch. De oproep van de bond en negen andere Europese consumentenorganisaties om problemen met de controller van de populaire spelcomputer te melden, heeft in totaal ruim 20.700 klachten opgeleverd. Bij de Consumentenbond alleen kwamen in korte tijd meer dan 9200 meldingen binnen.

“Het aantal meldingen is overweldigend”, zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. “Veel consumenten zijn ontevreden, maar toch blijft Nintendo dit ondeugdelijke product verkopen. Dat is onaanvaardbaar. Wij beraden ons dan ook op vervolgstappen.”

De bediening van de spelcomputers heet de Joy-Con. Die bestaat uit twee controllers die mensen in hun hand houden bij het spelen van games. Kort na de lancering van de Switch bleken die controllers niet goed te werken. Poppetjes in de games bewogen zonder dat de speler de controller aanraakte. Dit probleem werd de Joy-Con Drift genoemd. De topman van Nintendo bood er een paar maanden geleden excuses voor aan.

Uit de meldingen komt volgens de Consumentenbond naar voren dat 95 procent van de klagers binnen twee jaar na aankoop last kreeg van een productstoring. Bijna 74 procent kocht daarop een nieuwe controller.