‘Energierekening pakt bij variabel contract iets voordeliger uit’

Nederlanders met een variabel energiecontract profiteren volgend jaar naar verwachting van een iets lagere energierekening. Volgens prijsvergelijker Pricewise zijn ze op jaarbasis enkele euro’s voordeliger uit.

Een gemiddeld Nederlands huishouden, dat ongeveer 2730 kWh stroom en 1180 kubieke meter gas verbruikt, zou in totaal ongeveer 4 euro minder kwijt zijn dan dit jaar, ondanks dat de energiebelastingen op gas en de netbeheerkosten stijgen.

Dit heeft Pricewise berekend op basis van de bij haar bekende nieuwe variabele tarieven van twee van de drie grootste energieleveranciers, Vattenfall en Eneco. Van de derde grote partij, Essent, hebben de onderzoekers nog geen gegevens binnen.

De tariefdaling is vooral te danken aan de situatie op de wereldwijde energiemarkt. Door de coronacrisis is de energievraag stevig gedaald. Zo liggen de olieprijzen momenteel ook erg laag. Volgens de gegevens van Pricewise is mede daarom sprake van de laagste variabele gastarieven ooit.

Het valt de prijsvergelijker op dat een energiecontract met variabele tarieven van Vattenfall en Eneco straks zelfs onder de prijs ligt van hun éénjarig contract met vaste tarieven. Een energiecontract met vaste tarieven is vaak wel nog steeds goedkoper in verband met eventuele eenmalige kortingen.