‘Google ging boekje te buiten in deal met Facebook’

Google is zijn boekje te buiten gegaan in een vergaande samenwerkingsdeal met Facebook. Met die beschuldiging zijn tien Amerikaanse staten gekomen, waaronder Texas. Ze sleepten Google woensdag voor de rechter vanwege vermeend machtsmisbruik met zijn reclamediensten.

Het gaat wat betreft de samenwerking met Facebook om een deal uit 2018. Die geeft adverteerders van Facebook de mogelijkheid om ook advertenties te plaatsen binnen het netwerk van Google. Op zichzelf is dat geen bijzondere deal, Google sloot soortgelijke partnerschappen met andere partijen. Maar wat volgens de aanklacht nooit publiekelijk bekend is geworden, is dat Facebook een voorkeursbehandeling zou hebben gekregen.

Klanten van Facebook zouden hierdoor meer advertenties kunnen plaatsen dan klanten van andere Google-partners. De twee bedrijven zouden ook afspraken hebben gemaakt over de hoogtes van prijzen voor advertenties, aldus de klacht. En Facebook zou ermee hebben ingestemd om zich terug te trekken uit de ondersteuning van software van concurrenten van Google. In ruil daarvoor zou het socialenetwerkbedrijf toegang tot bepaalde gegevens van Google hebben gekregen.

Google en Facebook spreken de beweringen tegen. De staten hebben Facebook in de klacht overigens niet beschuldigd van wangedrag. Google ligt de laatste tijd vaker onder vuur.

De rechtszaak tegen Google volgt op een afzonderlijke claim van het ministerie van Justitie in de VS. Die beweert dat Google illegaal een monopoliepositie heeft verkregen met zijn zoekmachine. Dit deed Google door concurrenten te weren van belangrijke distributiekanalen.

Justitie in de VS spande in oktober al een mededingingszaak aan tegen Google. Eerder begon de Europese Commissie al diverse zaken over machtsmisbruik van Amerikaanse techgiganten. Justitie in de VS bereidt ook een zaak voor wegens mogelijk misbruik op de markt voor digitale advertenties.