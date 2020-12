Jumbo-familie Van Eerd regelt financiering voor overname HEMA

De overname van winkelketen HEMA door Jumbo-familie Van Eerd en investeerder Parcom kan doorgaan. De partijen hebben de bankfinanciering rond gekregen. Ook zijn ze klaar met het boekenonderzoek. Daarmee is voldaan aan belangrijke voorwaarden voor de deal, die nu waarschijnlijk in februari kan worden afgerond.

In oktober werd al bekend dat de familie achter supermarktketen Jumbo dichtbij een overname van HEMA was. Maar toen moesten er nog belangrijke zaken geregeld worden en was de deal nog niet definitief. Uiteindelijk is met ABN AMRO, ING en Rabobank 400 miljoen euro aan financiering geregeld voor de overname. Ook zijn er afspraken gemaakt over een nieuwe doorlopende lening van 80 miljoen euro. Door de afspraken zullen de rentelasten voor HEMA flink afnemen.

“De aankondiging van donderdag is een belangrijke mijlpaal voor HEMA, omdat de bankfinanciering een cruciale voorwaarde was voor het aangaan van de overeenkomst”, laat HEMA-topman Tjeerd Jegen weten. HEMA kwam eerder dit jaar in bezit van de obligatiehouders in ruil voor het verlagen van de schuld. Daardoor verloor miljardair Marcel Boekhoorn de zeggenschap bij de winkelketen. Sindsdien werd er gezocht naar mogelijke kopers. Jegen benadrukt dat HEMA zich door de overname weer volledig op de eigen toekomst kan richten.

De familie Van Eerd krijgt via investeringsvehikel Mississippi Ventures 50 procent van de aandelen van HEMA in handen en Parcom de andere helft. Dat HEMA bij de familie Van Eerd wordt ondergebracht en niet bij Jumbo zelf, is overigens een bewuste keuze. Op die manier denkt Jumbo zich goed te kunnen blijven richten op de eigen strategische agenda en die van restaurantketen La Place. Het ligt wel voor de hand dat er in de toekomst nauwer samengewerkt zal worden tussen Jumbo en HEMA.