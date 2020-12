Opnieuw records op beurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag tot nieuwe recordhoogtes gestegen. Beleggers hopen op een spoedig akkoord tussen Democraten en Republikeinen over een nieuw steunpakket dat de economische klap van de coronapandemie moet verzachten. Een onverwachte stijging in het wekelijkse aantal uitkeringsaanvragen sterkte de financiële markten alleen maar in de verwachting dat een overeenkomst nabij is.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 30.303,37 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 3.722,48 punten, terwijl techgraadmeter Nasdaq 0,8 procent won tot 12.764,75 punten. Alle drie de graadmeters bereikten daarmee hun hoogste stand ooit.

Democraten en Republikeinen staan naar verluidt op het punt een akkoord te tekenen over 900 miljard dollar aan nieuwe steun. Tegelijkertijd meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid dat vorige week nog eens 885.000 mensen in de VS een WW-aanvraag hadden gedaan, een stijging ten opzichte van de voorgaande week. Economen hadden juist gerekend op een daling van het aantal steunaanvragen.

Google-moeder Alphabet zakte net geen 1 procent, na eerder op de dag op winst te hebben gestaan. Nog eens 38 staten in de VS kondigden een rechtszaak aan tegen Google, dat zijn eigen zoekmachine op ongeoorloofde wijze zou hebben verdedigd tegen de concurrentie. Woensdag spanden tien Amerikaanse staten al een rechtszaak tegen Google aan, nadat in oktober reeds een federale mededingingszaak werd aangekondigd.

Organisatieadviesbureau Accenture eindigde bijna 7 procent hoger. Het bedrijf stelde de eigen prognoses voor de resultaten naar boven bij. Voedingsmiddelenconcern General Mills opende de boeken en won 1,3 procent. Omzetcijfers waren grotendeels beter dan analisten hadden verwacht, mede geholpen doordat consumenten grotere voorraden inslaan nu veel restaurants gedwongen dicht moeten.

De euro was 1.2269 dollar waard, tegenover 1,2256 bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie won 1,3 procent aan waarde tot 48,42 dollar, terwijl Brentolie 0,9 procent duurder werd tot 51,54 dollar.