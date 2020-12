Schiphol verwerkt minder passagiers maar meer vracht

Vorige maand reisden er zo’n 900.000 mensen via Schiphol. Dat was een afname van 83 procent ten opzichte van de 5,3 miljoen reizigers van een jaar eerder, heeft de luchthaven bekendgemaakt. Zowel binnen als buiten Europa was de afname ongeveer even sterk.

Het aantal vluchten lag 61 procent lager en kwam uit op 14.858. Daarvan waren er 2396 vrachtvluchten, wat een verdubbeling is van het aantal uit november 2019. Door die verdubbeling werd de afname van de beschikbare vrachtruimte aan boord van passagiersvluchten meer dan goedgemaakt. Met 145.000 ton aan vervoerde vracht zat Schiphol 7 procent boven de hoeveelheid die een jaar geleden werd verwerkt.

De luchtvaartsector is zwaar getroffen door het coronavirus. Daardoor zijn er onder meer reisbeperkingen opgelegd en is er ook minder animo om te vliegen.