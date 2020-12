Banken verleenden voor 33 miljard euro coronasteun

Banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis in Nederland voor 33 miljard euro aan steun verleend aan consumenten en bedrijven. Het gaat daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten 172.000 bedrijven en 37.000 particuliere bankklanten gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Banken verstrekten sinds het begin van de crisis 42.000 nieuwe financieringen aan bedrijven, met een totale waarde van 29,9 miljard euro. Van die financieringen werden er ongeveer 6500 verstrekt met garanties van de overheid. Met die garantieregelingen is ruim 1,8 miljard euro gemoeid, aldus de NVB. Daarnaast kregen 129 bedrijven uitstel van betalingen ter waarde van 3,1 miljard euro.

Ruim 37.000 consumenten maakten gebruik van een betaalpauze van banken, waarmee 88 miljoen euro was gemoeid. Ze konden met deze pauzes bijvoorbeeld de aflossing van hun hypotheek of een andere lening tijdelijk uitstellen als ze door de coronapandemie in financiële nood kwamen. In de meeste gevallen ging het om uitstel van aflossingen tussen de één en drie maanden.

De NVB benadrukt dat de betaalpauzes als tijdelijke maatregel zijn bedoeld. Als voor klanten van banken structurele financiële problemen dreigen door bijvoorbeeld werkloosheid, kunnen ze volgens de brancheorganisatie het beste opnieuw in gesprek gaan met hun bank voor een langetermijnoplossing.