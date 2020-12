Blokker grijpt in omdat PostNL stroom aan pakketjes niet aankan

Blokker gaat eigen personeel inzetten om pakketjes bij klanten aan huis af te leveren. Volgens de winkelketen is dat nodig omdat bezorgdiensten als PostNL overlopen. In het distributiecentrum van Blokker staan nog 18.000 pakketjes die PostNL niet heeft opgehaald.

Sinds het kabinet maandag heeft aangekondigd dat fysieke winkels in Nederland massaal moeten sluiten, kunnen Nederlanders hun kerstcadeautjes eigenlijk alleen nog maar online kopen. Bezorgdiensten hebben het hierdoor veel drukker dan normaal. Blokker merkte dat de verwachte bezorgtijden dreigden op te lopen tot meer dan een week.

Tegelijkertijd heeft het bedrijf momenteel ruim 4000 medewerkers van winkels en het hoofdkantoor paraat staan om pakketten te bezorgen met hun eigen fiets of auto. Blokker heeft besloten de eigen winkels tijdelijk in te zetten als verdeelcentra om de bezorging van pakjes in goede banen te leiden. Ook heeft de keten veranderingen aan de website doorgevoerd en een app gebouwd waarmee de pakketjes kunnen worden gescand bij aflevering.

De nieuwe bezorgdienst, Blokker Express, begint vrijdag al met het bezorgen van de eerste pakjes. Klanten van Blokker kunnen voortaan kiezen door wie ze hun pakket willen laten afleveren. Blokker geeft aan dat pakketjes door de eigen medewerkers gemiddeld in 1 tot 3 dagen zullen aankomen. Bij bezorging door PostNL moeten mensen volgens Blokker rekening houden met bezorgtijden tot een week.