Een op drie Nederlanders heeft e-bike

Een op de drie Nederlanders heeft een elektrische fiets. Van alle e-bikes zijn bijna vier op de vijf ‘gewone’ stadsfietsen. De wat sportievere e-bike staat op nummer twee wat betreft populariteit. Daarna volgen de elektrische bakfietsen, mountainbikes en de zogenaamde Speed Pedelecs, die extra hard kunnen. Dat meldt marktonderzoeker Multiscope. Daarvoor ondervroeg dat bureau ruim 6400 mensen.

Stella is het merk dat door Nederlanders het vaakst als eerste genoemd wordt, maar met 12 procent van de totale markt voor elektrische fietsen is dat bedrijf niet de marktleider. Gazelle en Sparta hebben elk 16 procent van de markt in handen, waarbij Gazelle net iets groter is. Andere bekende makers van e-bikes zijn Batavus en Giant.

Nederlanders zijn erg tevreden met hun elektrische fiets: ze geven hun e-bike gemiddeld een 8,5. Van alle merken krijgt Koga het hoogste cijfer, een 9. Daarna volgen de merken QWIC, Flyer, Stella en Batavus.

In 2019 werd al een recordaantal van 420.000 nieuwe e-bikes verkocht in Nederland, 2,6 procent meer dan in 2018, volgt uit cijfers van brancheorganisatie BOVAG. Het lijkt erop dat die trend dit jaar doorzet. Afgelopen mei werden rond de 58.000 elektrische fietsen verkocht, een maandrecord. Over de eerste vijf maanden van 2020 werden 149.000 e-bikes afgezet, 12 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit onderzoek van bureau GfK in opdracht van BOVAG.

De coronamaatregelen zorgden in combinatie met het mooie weer voor een ware run op e-bikes afgelopen voorjaar, meldde BOVAG eerder. Voor veel forenzen is de e-bike een uitkomst. Op 1 januari 2020 zijn de fiscale regels voor de fiets van de zaak vereenvoudigd en geldt een bijtelling van 7 procent voor een zakelijke fiets die ook privé wordt gebruikt. Aanbieders van leasefietsen zijn hierop ingesprongen en bieden een grote verscheidenheid aan leasefietsproducten aan.