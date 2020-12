Holland Casino schrapt banen vanwege coronacrisis

Holland Casino gaat banen schrappen in verband met de coronacrisis. Het staatsgokbedrijf werkt aan een reorganisatie en daarbij is het volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën niet mogelijk om gedwongen ontslagen te voorkomen.

Hoeveel banen er precies zullen verdwijnen is nog niet duidelijk. Volgens De Telegraaf staan er zeker honderden banen op de tocht. In totaal werken er bij Holland Casino ongeveer 4000 mensen.

De virusuitbraak drukt dit jaar zwaar op de resultaten van Holland Casino. Met de ingreep wil het bedrijf de kosten verlagen en de organisatie weer toekomstbestendig maken, heeft Vijlbrief aangegeven in antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer. Bij de onderneming zelf was vrijdagochtend niemand bereikbaar voor commentaar.

Holland Casino is eerder dit jaar door de gedwongen sluitingen vanwege Covid-19 al voor tientallen miljoenen euro’s in de rode cijfers gedoken. De omzet liep in de eerste helft van het jaar met bijna 60 procent terug. Pas in juli mochten de filialen wel weer open, maar er golden daarna nog wel allerlei beperkingen om de verspreiding van het virus in te dammen.

Eerder deze week heeft Holland Casino vanwege de nieuwe lockdown van het kabinet zijn deuren opnieuw gesloten. Alle veertien vestigingen zijn in ieder geval tot en met 19 januari dicht.