INretail: winkelen in België niet verstandig

Het is niet verstandig om in België te gaan winkelen nu de Nederlandse winkels dicht zijn vanwege de lockdown. Dat zegt de branchevereniging voor de non-food winkelsector INretail naar aanleiding van de melding van de Belgische detailhandelsorganisatie Comeos dat Nederlanders daar welkom zijn, mits ze zich aan de regels houden. “Je moet er niet aan denken dat je het virus naar België brengt of juist daarvandaan meeneemt”, aldus een woordvoerder van INretail.

De brancheorganisatie denkt dat grensoverschrijdend winkelen tegengegaan kan worden als winkels aan de deur online bestellingen mogen uitleveren. Daar pleitte INretail al eerder voor. “Dat zou verstandig kunnen zijn. Dan kunnen mensen als ze toch naar de buurtsuper gaan meteen wat andere zaken ophalen.”

Daarmee wordt direct een file aan bezorgers voorkomen, meent INRetail. De brancheorganisatie ziet die ontstaan, nu verschillende bedrijven als Blokker en Intertoys hebben aangekondigd dat hun eigen personeel pakketjes gaat bezorgen. Ophalen aan de winkel zou volgens de brancheorganisatie op afspraak moeten, waardoor automatisch spreiding ontstaat.