PostNL: sluiting winkels met pakketpunten heeft zeker impact

PostNL denkt dat het sluiten van winkels waar pakketpunten van het bedrijf zitten, zeker impact gaat hebben. Dat laat het bedrijf weten in een reactie op het sluiten van honderden pakketpunten in winkels zoals Primera, Bruna en AKO.

PostNL is momenteel aan het inventariseren welke winkels precies sluiten, om zo in kaart te brengen welke pakketpunten geopend blijven. “Er zitten veel franchisenemers bij dus het is nog niet duidelijk wat zij gaan doen. We hebben begrip voor de standpunten van de winkeliers en proberen het hen zo aantrekkelijk mogelijk te maken om open te blijven”, aldus een woordvoerder. Daar hoort onder meer een vergoeding van 20 euro extra per uur bij voor winkeliers.

PostNL vult dagelijks de informatie op de website over de pakketpunten aan. Daar kunnen klanten zien welke pakketpunten nog open zijn. “Als pakketten onderweg zijn naar een punt dat dicht gaat, dan wijzigen we dat naar een punt dat wel open is.” Daaronder vallen bijvoorbeeld ook de 173 pakket- en briefautomaten.

PostNL heeft al aan webwinkels gevraagd de retourtermijnen te verlengen om de druk op de pakketbezorging te ontlasten. “Zodat we onze pakketcapaciteit kunnen inzetten voor het bezorgen van essentiĆ«le spullen zoals boodschappen en kerstkado’s.”

Ten opzichte van begin dit jaar schaalde PostNL de bezorgcapaciteit op met 70 procent. Het bedrijf bezorgt dagelijks 1,5 miljoen pakketten en heeft 3750 pakketpunten verspreid door heel Nederland. “We kijken continu naar opschalen, maar doen geen concessies aan de coronamaatregelen. Op een gegeven moment is de rek er wel uit. We hebben begrip voor de uitzonderlijke situatie, maar de gezondheid van onze medewerkers staat voorop”, aldus de woordvoerder.

PostNL zegt te weten wat de capaciteit van supermarkten en drogisterijen is en in goed contact met ze te zijn over eventuele toename in drukte vanwege het sluiten van pakketpunten bij Primera, AKO en Bruna.

Pakketbezorger DHL laat weten vooralsnog geen last te hebben van de sluitingen. Een woordvoerder zegt dat er nog genoeg punten over blijven voor DHL waar de pakketten naartoe kunnen. “We krijgen zelfs aanbiedingen van winkels die pakketpunt willen worden. Pakketjes die nu nog onderweg zijn naar pakketpunten die gaan sluiten worden teruggehaald. Dan wordt gekeken of ze naar een ander punt gaan of terug naar de verzender. Ze raken niet verloren en blijven ook niet tijden lang staan”, aldus de woordvoerder.