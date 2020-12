Schoonheidsspecialisten vragen om extra coronasteun

Schoonheidsspecialisten vragen om meer financiële noodsteun vanwege de nieuwe coronasluitingen. Brancheorganisatie Anbos benadrukt in een noodbrief aan de overheid dat de kerstperiode voor schoonheidsspecialisten normaal de drukste tijd van het jaar is en dat de beroepsgroep daarom hard wordt getroffen.

“Door het sluiten van de contactberoepen zal er nu écht meer noodsteun vanuit de overheid nodig zijn”, aldus de organisatie waarbij circa 4500 schoonheidsspecialisten zijn aangesloten. “Juist omdat bedrijven in onze branche nu tijdens deze lockdown geen ophaalpunt mogen inrichten en zelf bezorgen alleen voor de winkelier wordt toegestaan, valt de schoonheidsbranche op meerdere fronten tussen wal en schip.”

Volgens Anbos hadden veel schoonheidsspecialisten het al moeilijk door coronamaatregelen eerder dit jaar. De kerstperiode was voor de beroepsgroep de enige mogelijkheid om het financiële gat van de eerste lockdown voor een deel te dichten. Maar van dat laatste komt nu niks terecht.

In de brief vraagt Anbos ook om een versoepeling van de voorwaarden van de huidige Tozo 3-regeling, de inkomenssteun voor zzp’ers. Dan gaat het vooral om de partnertoets. Zzp’ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner hebben geen recht meer op financiële steun. Daardoor komen veel schoonheidsspecialisten nu niet in aanmerking voor geld van de overheid.