Supers teleurgesteld dat Makro weer dicht is voor grote publiek

Supermarkten zijn teleurgesteld dat groothandels als Sligro, Makro en Hanos weer gesloten zijn voor het grote publiek en dus alleen nog open voor pashouders. Volgens supermarktkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) hadden de groothandels in de drukke week voor kerst goed kunnen helpen om de druk op de reguliere supermarkten wat te verlichten.

Eerder deze week was het nog onduidelijk wat de aanscherping van de coronamaatregelen zou betekenen voor de groothandels. Die verkopen immers veel eten, drinken en andere ‘essentiĆ«le’ producten. Maar sinds donderdag kunnen gewone particulieren niet meer terecht bij het foodservicekanaal dat normaal vooral voor horeca en ondernemers is bedoeld. “Dit is gebeurd op last van de overheid”, legt een woordvoerster van het CBL uit.

Vanwege de gedwongen sluiting van de horeca waren ketens als Makro en Sligro in oktober nog toegankelijk gemaakt voor het grote publiek, net als tijdens de eerste lockdown in het voorjaar. “Dat heeft supermarkten de afgelopen tijd zeker geholpen”, benadrukt de woordvoerster. Volgens haar waren de groothandels goed voor een extra winkeloppervlak dat gelijkstaat aan dat van honderden supermarkten.