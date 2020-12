Wiebes: miljoenen voor winkeliers pas volgend jaar

Het geld dat het kabinet opzij zet om de voorraden van winkeliers te vergoeden, staat pas begin volgend jaar op de rekeningen van winkeliers. Dat zegt minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Het gaat in totaal om “enkele tientallen miljoenen”. Per bedrijf kan het gaan om enkele duizenden euro’s maar dat verschilt sterk per winkelier.

De ‘voorraadvergoeding’ wordt berekend op basis van het omzetverlies en de omvang van de winkel. Om dat goed te bepalen hebben de uitvoeringsorganisaties van de overheid wat meer tijd nodig. “Het gaat niet van vandaag op morgen”, zegt Wiebes. “Maar als je dit allemaal handwerk maakt, dan staat het voor de zomer nog niet op de rekeningen. Dat moet geautomatiseerd, dus het wordt wel na de jaarwisseling.”

Premier Mark Rutte kondigde de vergoeding eerder deze week aan in een debat over de harde lockdown. In de weken rond kerst, waarin veel winkeliers een groot deel van hun jaarlijkse omzet draaien, moeten de winkels juist dicht. “Na de feestdagen hebben die voorraden lang niet altijd dezelfde waarde. Dat is verdrietig.”, zegt Wiebes. “Daar willen we een vergoeding voor geven, zoals we destijds ook voor de horeca hebben gedaan.”